一周热点︱霉霉狂赚1.7亿 超模明星扎堆拍奥运大片

泉源儿童之家是搜狐焦点公益基金从2012年创办，主要救助全国无保障先天性心脏病儿童…
悦享自然之礼 纽格芙震撼登陆中国暨新品发布
想要快速改变自己的发型其实并不是难事，只要借助手头现有的一些小工具，只要短短1分钟就能改造出令自己满意的发型。
上妆之前的打底工作很重要，底妆再好，底子不好，也是白搭。你可以用双手热捂，以促进神仙水的快速吸收。
简单的面部滋润清洁工作，用喷雾就可以完成，不需要复杂的洁肤程序，喷洒后用收轻轻拍打按。
明星御用造型师田洪禹和他的造型团队精心设计每一个精细环节，一步一步教你化身摇滚ICON。
Burberry宣布Christopher Bailey将不再担任集团首席执行官一职，Taylor Swift以1.7亿美元登顶2016福布斯全球最高收入…[详细]
没有裸妆，没有修饰，汤唯是真正的素颜美人。私下的汤唯喜欢素颜，因为她觉得素颜可以让平时负担沉重的肌肤得到放松与呼吸，因此，只要不工作的时候，都会选择素颜。
“我经常做黄瓜面膜，黄瓜含充足的水分能够让肌肤更加水润，保持清凉的舒爽感觉。黄瓜还具有美 白的功效，特别适合夏天晒后使用，因为黄瓜能够帮助舒缓肌肤，修复晒后的皮肤，抑制黑色素的沉淀。”
王珞丹一直以青春阳光的形象出现在各类电视剧中，今年开始突然向“仙范儿”转型，韩寒电影《后会无期》中女神形象苏米也让人为之一振…
她是时尚界的宠儿，她是电影界的精灵，她是不老女神。她在她的行业做到了极致，囊括国际国内各项大奖。在沙宣60周年携手天猫跨出时尚“猫步”的发布会上再次见到她…
每个工作日的早上8点，打开轻松调频广播，你的耳朵都会被一个元气十足的女主持的一声"早"所叫醒。在过去的十年，她被大家认识最多的身份可能是广播脱口秀节目《飞鱼秀》的当家女主播…
克丽缇娜，这个全国规模最大的美容连锁机构，在近十年间在全国各地连锁店“遍地开花”，你不仅能在各大城市商业市中心看到她，转角临街小区也能看到她的身影，除了专业美容护理，她还囊括了一整套与美丽相关的产业。
节后总是会不自己觉得把重点移到瘦身上面来，小长假多多少少的放纵让原本已经进入正轨的夏季瘦身脱了轨。全身运动不仅能帮你尽快的找回之前的运动状态也能帮你在接下来的一个月...
作为一个资深宅屌，五一的去处一定要有几项要求：必须有空调，没空调坚决不去，胖子背着一身肥肉还要忍受高温的烘烤！太残忍！必须有美食，作为资深吃货，嘴上一定要过瘾...
面对网上、朋友圈各种各样的代购实在是不知道是真是假。我思前想后选择了国际EMS直邮，直邮最起码保证产品质量。这不我这一次就从MiMiN:B买了这些回来，有后拱辰享套装，润膏洗发...
周围的心机女们已经露着大腿美美地出街了，跟你们说，这个减肥方法特别心机，不仅瘦身还能美容。如果有人问起来，只要摆出这样的pose，说你在喝饮料就好了，绝对不会尴尬...
“扭一扭，舔一舔，泡一泡”这还依然是你的奥利奥三步骤吗？最近，YouTube上有一个16岁名为Katharine Ward的妹纸晒出她的奥利奥新玩法——睫毛膏！利用饼干、水和妆前乳三样DIY出新的睫毛膏，并且颜色质地不比真正的睫毛膏差。
她拥有少女般的甜美，同时又透露出成熟女性的理性和认真…
张佳宁的美不需任何粉饰雕琢，可爱的人格魅力让她美得清新自然…
她的生活，她的美，全部都在她自己掌握…
电视里，一个女孩对阻止她恋爱的父母说：“只要能与他在一起，我什么都不要。”我苦笑，那真是一句自欺欺人的话。也深深同情那位母亲的眼泪，母亲在心里说：傻孩子，你今天什么都不要，不等于日后什么都不要。
今年7月，贝克汉姆和维多利亚已经携手走过了15个年头。
近日媒体曝光了安吉丽娜-朱莉1999年在曼哈顿岛某住宅区买毒品的视频。
已经步入明星行列的达人韩火火以总分93.2问鼎“中国达人影响力”最具时尚影响力达人榜No.1…[详细]
她是90后新生代知名时装造型师，她身兼时尚博主、专栏写手、街拍潮人数职…[详细]
时尚达人，也是造型师。在吴莫愁上高中的时候就认识她了,为莫愁做过很多造型…[详细]
看到金色你会想起什么？埃及艳后？还是那场秀？2004年的dior那场轰动的…[详细]
做过广播节目主持人、电视节目主持人、电视编导，又做过法国BIBA中文版主编…[详细]
坚持用心灵阅读世界坚持写作，坚持光临美术馆坚持参加音乐会，坚持母亲节送妈妈礼物…[详细]
赵薇舒展地躺在沙发上，春日的一抹阳光落在了她光洁的肩头上，画面上的她，自信，自在...
全球美发师挚爱品牌巴黎欧莱雅沙龙专属于北京竞园举行盛大潮流音乐派对,卢浮宫殿堂级大师Laurent Decreton领衔发布"黛红微卷高层次剪"和"酷棕反层剪"…
Dior迪奥彩妆创意与形象总监Peter Philips精心设计出具有强烈立体感的妆容，完美演绎眼影盘中的深秋色彩。
2015秋冬巴黎时装周结束了，时装周你在看什么？T台服饰、秀场明星还是秀场外的街拍，看装也要看妆！...
经历过喜悲的姚贝娜，个性分外鲜明。这种冷感里带着魅惑的趣味自然也是时光修炼而来！
巴西世界杯，韩国三大电视台前方报道团队都起用了靓丽的女主播：SBS的张艺媛、MBC的李在恩以及KBS的郑智媛。
有着"时尚界的奥斯卡"之称的纽约大都会博物馆慈善舞会(Met Ball)美国时间5月5日在纽约举行..
《福布斯》杂志日前公布2014年全球百大名人榜，流行天后碧昂斯高居榜首。李娜成为上榜的唯一一位中国明星，排名第85位。
让男人们疯狂的巴西世界杯启动啦，mm们也不能输给了足球，赶快凹个抢眼的运动发型,为大家带来简单又活力十足的运动发型…
说到墨西哥经典菜系中的极品，当然要数AZUL CONDESA餐厅主厨Ricardo Munoz Zurita的作品，他是传统美食的最权威代表。
李小璐主演《私人订制》正火热公映，电影票房已轻松破6亿。李小璐片中的造型也获网友认可。近日，其全新迎春大片曝光，桃色当道，美艳动人。
今天将带领迷糊娃们去到一个迷幻又真实的世界：小人国世界。真的有这样的世界存在吗？